Ein 58-Jähriger ist am späten Mittwochnachmittag im Strandbadweg in Mannheim-Neckarau von einem Mercedes mit mehr als Tempo 100 überholt worden. Hinzu kam offenbar, dass der Fahrer seinen Wagen mit einem sehr geringen Abstand an dem Mann vorbeisteuerte. Als der 58-Jährige den Mercedes-Fahrer wenig später darauf angesprochen hatte, zeigte der Unbekannte laut Polizei keinerlei Einsicht und packte den Mann unvermittelt am Hals. Als dieser sich aus dem Haltegriff lösen konnte, flüchtete der Unbekannte mit seinem Fahrzeug in Richtung Rheingoldhalle. Zuvor riss er laut Polizei noch seine beiden Nummernschilder ab. Der Verkehrsrowdy wird so beschrieben: 45 Jahre alt, 1,70 Meter groß, mittelbraune, glatte Haare mit Seitenscheitel, rundliches Gesicht, kräftige Statur, blaue Augenfarbe. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein Mercedes-Cabrio mit Heidelberger Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen können sich unter Telefon 0621 83397-0 an die Polizei wenden.