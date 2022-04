Eine Polizeistreife hat sich am Donnerstag im Hemshof eine Verfolgungsjagd mit einem Mercedes geliefert. Die Beamten wollten das mit vier Insassen besetzte Fahrzeug der E-Klasse in der Hemshofstraße gegen 11.15 Uhr kontrollieren. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale des Streifenwagens und gab Gas. Laut Polizei flüchtete der Wagen über die Karl-Müller-Straße in Richtung Böhlstraße und erreichte dabei Tempo 100. Im Bereich der Hemshof-/Böhlstraße fand die Polizei den beschädigten Mercedes leer vor. Die Insassen waren verschwunden. Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621 963-2222.