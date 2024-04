Im „Café LU Bistro“ in der Ludwigshafener Innenstadt (Amtsstraße) gab es am Donnerstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz, den das Präsidium Rheinpfalz auf Anfrage bestätigt hat. Augenzeugen zufolge stürmten mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten in Sturmhauben das Café und sicherten den Eingang. Zuständig für den Einsatz sei die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums. Eine RHEINPFALZ-Anfrage zu den Hintergründen des Einsatzes hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern bisher nicht beantwortet. Wir berichten weiter, sobald es neue Entwicklungen gibt.