Mit einer Stange und einem Spachtel sind zwei streitende Männer am Donnerstagvormittag vor einer Bäckerei aufeinander losgegangen. Das Ganze passierte in der Niederfeldstraße in der Gartenstadt. Die Polizei wurde eigenen Angaben zufolge um 9.55 Uhr zu der Auseinandersetzung zwischen einem 22- und einem 23-Jährigen gerufen. Der Ältere wurde leicht verletzt und musste mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugenhinweise unter Telefon 0621/963-2122.