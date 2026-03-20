Taschendiebe haben in den vergangenen Wochen im Ortskern von Oggersheim häufiger zugeschlagen. Die Polizeiwache Oggersheim reagiert darauf mit zusätzlichen Präventionsmaßnahmen. Außer den Ermittlungen zu Tatverdächtigen sollen Passanten im Ortskern durch Warnhinweise auf den Gehwegen sensibilisiert werden. Die Hinweise werden laut Mitteilung der Polizei mit abwaschbarer Sprühkreide aufgebracht und sollen Menschen darauf aufmerksam machen, auf ihre Wertsachen zu achten. Angesprochen werden sollen insbesondere Passanten in belebten Einkaufsbereichen. Die Aktion wird durch Präventionsgespräche mit Bürgern begleitet. Nach rund drei Wochen sollen die Kreidemarkierungen verblassen und keine Rückstände hinterlassen.