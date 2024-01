In 30 Minuten den Wunschberuf finden? Der Weg nach dem Schulabschluss ist für viele Schüler, aber auch Eltern mit zahlreichen Fragen verbunden. Um den Eintritt in die Berufswelt erfolgreich zu meistern, brauchen die Jugendlichen eine gute Vorbereitung. Beim Berufe-Speed-Dating am Donnerstag, 25. Januar, 8 bis 13.30 Uhr, können Jugendliche bei der BASF an Tor 11 in kurzen Praxis-Workshops verschiedene Ausbildungsberufe aus den Bereichen Technik, Produktion oder IT kennenlernen. Die Teilnehmer haben dabei nach weiteren Angaben des Chemiekonzerns die Möglichkeit, die Berufe praxisnah auszuprobieren, mit Azubis sowie Experten der Ausbildung ins Gespräch zu kommen und sich beraten zu lassen.

Elektroniker bis Fachinformatiker

Die vorgestellten Berufe sind Chemikant, Elektroniker für Automatisierungstechnik oder Betriebstechnik, Anlagenmechaniker oder Industriemechaniker, Mechatroniker, Kunststoff- und Kautschuktechnologe, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, Systemintegration oder Daten- und Prozessanalyse. Eingeladen sind Jugendliche ab der achten Klasse sowie Studienabbrecher.

Verbindliche Anmeldung im Netz unter www.basf.com/ausbildung. Mit der Anmeldebestätigung können sich Schüler für die Teilnahme an den BASF-Events vom Schulunterricht befreien lassen. Rückfragen zur Veranstaltung unter Telefon 0621 6097602 oder per E-Mail an ausbildungsmarketing@basf.com.