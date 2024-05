Nachdem sie gegen 21.45 Uhr am Berliner Platz (Mitte) mit einem Jugendlichen in Streit geraten waren, ist eine vierköpfige Gruppe im Alter von 17 bis 21 Jahren am Freitagabend von Unbekannten auf ein Spielgelände in der Lichtenbergerstraße gelockt und dort ausgeraubt worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, hat dabei einer von insgesamt drei Unbekannten mit einer Schusswaffe gedroht, indem er den Griff der Waffe zeigte. Im Anschluss hätten die Täter auf die Gruppenmitglieder eingeschlagen und ihnen Bargeld und Kopfhörer im Wert von 700 Euro entwendet. Die Täter werden als dunkel gekleidet und mit Kapuzen vermummt beschrieben. Hinweise: Telefon 0621 963-2773.