Die Polizei hat am Samstagabend einen Mann festgenommen, der in der Ludwigshafener Innenstadt mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen und Passanten bedroht hatte. Nach Polizeiangaben hatte der Mann gegen 18.30 Uhr in der Otto-Stabel-Straße herumgeschrieen und zu der Waffe gegriffen. Von den alarmierten Streifenbeamten ließ sich der Schütze ohne Gegenwehr festnehmen. Die Beamten stellten die Schreckschusswaffe sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Warum er ausgerastet ist, dazu machte die Polizei keine Angaben.