Ein 18-Jähriger hat am Freitagnachmittag in Heidelberg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 15 Uhr meldeten mehrere Zeugen Knallgeräusche vom Balkon eines Mehrfamilienhauses. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten aus. Anhand der Zeugenhinweise konnte in einer Wohnung des Gebäudekomplexes der Tatverdächtige aufgespürt und festgenommen werden. Bei ihm wurde eine Schreckschusswaffe entdeckt. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatte der 18-Jährige auf dem Balkon seine neue Waffe getestet, ohne dass ihm die Folgen bewusst waren. Die Waffe samt Munition wurde sichergestellt. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.