Vier Männer haben in Ludwigshafen einen 34-Jährigen angegriffen. Nach Angaben der Polizei passierte die Tat am Mittwoch gegen 20 Uhr auf dem Kirchplatz in Mundenheim. Die Täter gingen mit Teleskopschlagstöcken und Eisenstangen auf den Mann los. Als der Geschädigte bereits am Boden lag, trat einer der Angreifer gegen seinen Kopf. Die Männer flüchteten anschließend. Einer der Täter wurde identifiziert und von der Polizei angetroffen, drei weitere sind bislang unbekannt. Laut Polizei sind die Täter männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt und trugen helle und dunkle Jogginganzüge. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entgegen: Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.