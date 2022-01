Mehrere Schüsse haben am Sonntagabend für einen Polizeieinsatz in Ludwigshafen gesorgt. Ein alkoholisierter 30-Jähriger schoss laut Polizei mit einer Schreckschusswaffe im Bereich des Wittelsbachplatzes (Süd) mehrmals in die Luft. Zeugen meldeten gegen 22.40 Uhr den Vorfall der Polizei, die den Schützen vor Ort antraf. Grund für die Schüsse war der Geburtstag seines Sohnes, den er mit ein paar Schusssalven feierte. Der 30-Jährige zeigte sich laut Polizeibericht uneinsichtig und bestand darauf, weiterhin feiern zu wollen. Die Polizei nahm den Mann daraufhin in Gewahrsam. Da er keinen Waffenschein besitzt und zusätzlich alkoholisiert (1,49 Promille) war, stellte die Polizei die Schreckschusspistole mit Munition sicher. Den 30-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.