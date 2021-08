Drei Männer im Alter von 20 bis 35 Jahren haben am Donnerstag Werkzeug im Gesamtwert von 1100 Euro aus einem Baumarkt in der Oderstraße (Oggersheim) gestohlen. Laut Polizei betrat das Trio gegen 16.44 Uhr den Baumarkt und packte Werkzeug in einen mitgebrachten Rollstuhl, in dem einer der Männer saß. Anschließend warfen sie eine Decke über die Gegenstände und passierten den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Zwei Mitarbeiter des Baumarkts beobachteten den Diebstahl und stellten die Männer. Das Diebesgut umfasste unter anderem eine Stichsäge und Bohrmaschinen.