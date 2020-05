In Höhe der Ludwigshafener Rhein-Galerie ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein 43-Jähriger aus Kaiserslautern war mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen der B44 von Mannheim kommend unterwegs. In Höhe des Einkaufszentrums überfuhr der Mann eine Sperrfläche und nutze den Beschleunigungsstreifen einer Auffahrt als dritte Fahrspur, um die beiden vor ihm fahrenden Pkw in einem laut Polizei „waghalsigen Manöver“ zu überholen. Danach wechselte der 43-Jährige zurück auf die linke Spur. Dabei schnitt er einen 36-jährigen Pkw-Fahrer und bremste einen 33-Jährigen bis zum Stillstand aus. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto des 43-Jährigen auf. Es entstand Schaden im Wert von 2500 Euro. Der Führerschein des 43-Jährigen wurde beschlagnahmt.