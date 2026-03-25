Bereits am Dienstag entzündete sich gegen 16.30 Uhr in der Kärntner Straße in der Ludwigshafener Gartenstadt ein Streit zwischen Anwohnern eines Mehrfamilienhauses sowie drei Männern. Grund des Disputs: Die Männer hatten zuvor unter dem Balkon der Anwohner geraucht. Im Verlauf der Auseinandersetzung schoss einer der Männer, ein 24-Jähriger, mit einer Reizgaspistole auf die Bewohner. Drei Bewohner des Mehrfamilienhauses erlitten dadurch Atemwegsreizungen. Dem 24-Jährigen und seinen Begleitern gelang es, noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte zu flüchten. Die Polizei konnte ihn im Anschluss ermitteln, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz auf Nachfrage. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.