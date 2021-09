Ein 31-Jähriger ist am Donnerstag um 21.30 Uhr an der Rheinschanzenpromenade (Mitte) von zwei unbekannten Männern mit Pfefferspray bedroht worden. Laut Polizei forderten die beiden den 31-Jährigen auf, seinen Geldbeutel herauszugeben, was dieser auch tat. Dann schlug einer der Männer ihn ins Gesicht und auf den Kopf. Die Unbekannten flüchteten. Beide sind etwa 25 bis 30 Jahre alt. Einer ist etwa 1,80 Meter groß, hat einen schwarzen Vollbart und trug ein schwarzes T-Short. Der zweite Täter ist etwa 1,70 Meter groß und trug ein blaues T-Shirt. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.