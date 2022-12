Ein Autofahrer hat laut Polizei am Samstag gegen 22 Uhr bei der Auffahrt von der Frankenthaler Straße/B44 bei Sandhofen auf die Anschlussstelle der A6 in Fahrtrichtung Ludwigshafen ein Fahrzeug übersehen, das mit Warnblinklicht auf dem rechten Fahrstreifen stand. Er kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurden die drei Insassen des stehenden Wagens leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich ersten Ermittlungen zufolge auf einen fünfstelligen Wert.