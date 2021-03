Noch bis Ende des Monats können sich die Maudacher an einer besonderen Aktion des Fördervereins zum Ortsjubiläum beteiligen. Gesucht werden kreative Ideen zu Ostern. Dabei gibt es auch einige Preise zu gewinnen.

Der Förderverein lässt auch im ersten Jahr nach dem 1250. Geburtstag von Maudach nicht locker. Die Aktiven wollen nicht, dass der Stadtteil unter dem Corona-Blues leidet. Daher wurde eine besondere Oster-Aktion gestartet. Das Motto dabei: „Maudach putzt sich heraus“. Ziel sei, für Lebensfreude und Spaß an der Gemeinschaft zu sorgen.

Wer mitmachen möchte, kann sein Grundstück oder Fenster bis Monatsende österlich schmücken und dann auf einen Preis hoffen. So gibt es 20 Euro für die Klassenkasse für das schönste Fenster an der örtlichen Grundschule. Außerdem gibt es für alle Teilnehmer, die jünger als 18 Jahre sind, zehn bunte Bauchtaschen zu gewinnen. Und auch für die Erwachsenen gibt es Preise: die Ortschronik, Jubiläumswein, Jubiläumskaffee und Maudacher Wurstspezialitäten.

Wer seine Osterdeko zeigen und im Wettbewerb zur Auswahl stellen will, muss sich nur per E-Mail an ostern@maudach.de anmelden und ein Bild einschicken. Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter: https://www.maudach.de/ostern.php.

Der Förderverein hofft, dass viele Maudacher durch die Aktion zu einem Spaziergang durch den Ort angeregt werden und sich dann auch an der Abstimmung auf der Homepage www.maudach.de beteiligen. Konkret läuft der kleine Wettbewerb so ab: Bis 31. März müssen alle Anmeldungen vorliegen, danach haben die Bürger bis 9. April Zeit, für ihre Favoriten zu stimmen. Am 10. April sollen die Stimmen dann im Schlosshof ausgezählt werden, für Zuschauer soll es eventuell einen Livestream im Internet geben.