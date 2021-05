Lange haben sich die Kommunen in Kur- und Vorderpfalz bemüht, einen einheitlichen Kurs bei den Corona-Schutzmaßnahmen zu fahren. Doch wegen der sinkenden Zahlen bei Neuinfektionen gibt es nun in Ludwigshafen, Mannheim, Frankenthal, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis unterschiedliche Regelungen. Ein Überblick.

Ludwigshafen hat am Dienstag die Ausgangssperre, die Maskenpflicht in der City sowie die Besuchsbeschränkungen in den Pflege- und Senioreneinrichtungen gekippt. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) verweist auf den gesunkenen Inzidenzwert (Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner). Dieser Wert lag am Dienstagmittag bei 56,3 Fällen.

„Risiko durch Mutationen gestiegen“

In Mannheim müssen die Ausgangsbeschränkungen nach einem Gerichtsurteil, das ganz Baden Württemberg betrifft, noch diese Woche zurückgenommen werden. Das Ausgangsverbot soll in der Nacht zum Donnerstag von 20 bis 5 Uhr zum letzten Mal gelten. Der Inzidenzwert lag dort am Montag bei 63,4. Auch wenn gelockert wird, appelliert Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) an die Bürger: „Bitte denken Sie daran: Das Risiko, sich bei einer Begegnung zu infizieren, ist durch die Mutationen gestiegen!“ Die Maskenpflicht in großen Teilen der Innenstadt gilt laut einer Stadtsprecherin im Gegensatz zu Ludwigshafen weiterhin. Die entsprechende Allgemeinverfügung bleibe in Kraft und werde voraussichtlich über den 14. Februar hinaus verlängert. „Die Maske ist die wirkungsvollste Maßnahme gegen eine Corona-Infektion bei geringem Eingriff“, heißt es aus dem Rathaus.

„Schutz der besonders gefährdeten Bewohner“

Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hatte die Ausgangsbeschränkung bereits zum 31. Januar auslaufen lassen.

Die Maskenpflicht in der Innenstadt gilt aber weiter. Wie die Stadt am Dienstag auf Anfrage mitteilte, soll auch der Zugang zur Alten- und Pflegeheimen weiter nur eingeschränkt möglich sein. Denn es gehe um den Schutz der besonders gefährdeten Bewohner. Die Erfahrungen hätten gezeigt, wie schnell sich das Virus in solchen Einrichtungen ausbreiten könne. Die Gefahr werde durch die „deutlich ansteckenderen Mutationen“ noch gesteigert, sagte eine Stadtsprecherin. In Speyer lag der Inzidenzwert am Dienstag bei 43,5. Damit ist die Domstadt die einzige Kommune in der Kurpfalz, die unter dem Alarmwert 50 liegt, ab dem eine Gemeinde als Risikogebiet gilt.

„Zu früh für Entwarnung“

„Für eine Entwarnung ist es noch zu früh“, meinte der Frankenthaler Oberbürgermeisterin Martin Hebich (CDU) am Dienstag. In seiner Stadt waren die Inzidenzzahlen noch vor ein paar Wochen die höchsten im Land, mittlerweile rangiert die Kommune mit einem Wert von 63,6 wieder im Mittelfeld. Hebich will die Ausgangsbeschränkungen in der kommenden Woche auslaufen lassen. Ob die Maskenpflicht in der Innenstadt weiter bestand haben wird, ließ er noch offen.

„Keine unnötige Verwirrung stiften“

Im Rhein-Pfalz-Kreis (Inzidenzwert 60,8) gilt die derzeitige Allgemeinverfügung bis zum Sonntag. „Dann würde sie ohnehin auslaufen“, sagt Sprecherin Kornelia Barnewald. Und man wolle keine unnötige Verwirrung stiften, den Bürgern ein Hin und Her ersparen. „Denn am Mittwoch tagt der Bund mit den Länderchefs. Diese Beschlüsse wollen wir abwarten, danach gelten möglicherweise ohnehin neue Regeln“, sagt Barnewald. Nachdem das Land die Städte und Kreise über die Berliner Ergebnisse informiert habe, wollen der Rhein-Pfalz-Kreis sowie Frankenthal, Speyer und Ludwigshafen am Donnerstag konferieren. Dabei solle festgelegt werden, welche Regeln ab Montag gelten. Das sei bislang der Plan gewesen, an den sich Landrat Clemens Körner (CDU) auch halten wolle.