Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lorenz Bang aus Ludwigshafen hat dieses Jahr in der Rookie-Klasse die deutschen Supermoto-Meisterschaften gewonnen. Dabei setzte er sich in zwölf Rennen gegen seine Kontrahenten durch. Das Besondere: Lorenz Bang ist erst neun Jahre alt.

Mit sechseinhalb Jahren bekam Lorenz Bang sein erstes Motorrad geschenkt, eine Motocross-Maschine. Dass er in so jungen Jahren schon ein Motorrad bekam, lag auch an seinem Vater Florian Bang, der selbst sehr