Mehrere Zeugen meldeten sich am Montag um 18.30 Uhr bei der Polizei, weil ein Mann mit nacktem Oberkörper Passanten in der Mundenheimer Straße (Süd) belästigte und in den Fließverkehr auf der Straße lief. Als die Polizei vor Ort erschien, ging der 37-Jährige bedrohlich auf die Beamten zu und versuchte, zu flüchten. Er wurde schließlich von den Ordnungshütern gestellt und gefesselt. Dagegen wehrte er sich und wurde leicht verletzt. Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Der 37-Jährige wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht.