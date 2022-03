Eine 41-Jährige hat am Dienstagnachmittag die Kontrolle über ihr Motorrad verloren und ist in der Pfingstweide in eine Mülltonnenanlage gefahren. Laut Polizei wollte die Frau mit ihrem Motorrad vom Gehweg der Athener Straße losfahren. Da sie aus Versehen zu viel Gas gegeben habe, hob das Vorderrad ab und sie fuhr frontal in die etwa fünf Meter entfernte Umzäunung der dortigen Mülltonnen. Die 41-Jährige verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht.