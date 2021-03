Ab kommender Woche kann im Ludwigshafener Impfzentrum mit dem Moderna-Präparat neben den Vakzinen der Hersteller Astrazeneca und Biontech/Pfizer ein dritter Impfstoff verabreicht werden. Das kündigte Impfkoordinatorin Ramona List am Donnerstag an.

Stadtweit bisher 17 000 Impfungen

Nach ihren Angaben sind in der gesamten Stadt – also in Krankenhäusern, Pflege- und Sozialeinrichtungen sowie im Impfzentrum – bisher insgesamt 17.001 Person gegen das Coronavirus geimpft worden, was einer Quote von 11,7 Prozent entspreche. Die Quote für Erstimpfungen läge bei 7,2 Prozent und damit im Landesvergleich (7,4) durchaus im Soll.

OB: Bereiten uns auf Vollauslastung vor

Allein am Donnerstag könnten in den beiden Impfstraßen 400 Personen Injektionen erhalten, eine dritte Impfstraße sei im Aufbau, die Öffnungszeiten sollen erweitert werden (Montag bis Samstag, 7 bis 20.30 Uhr, bisher werktags 10 bis 17 Uhr). „Wir bereiten uns auf eine Vollauslastung vor“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Bis zu fünf Impfstraßen auf zwei Etagen wären im ehemaligen Real-Supermarkt in der Walzmühle möglich. Der Standort wurde von der Stadt angemietet. Wegen Impfstoffmangels musste es bereits zweimal eine Zwangspause einlegen, einmal für Erstimpfungen. Einmal musste es für einige Tage komplett schließen.