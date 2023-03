Wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung sitzt ein 40-Jähriger in Untersuchungshaft, der am Dienstagmorgen einen Taxifahrer angegriffen haben soll.

Mit dem Fahrziel Mannheim Hauptbahnhof soll der 40-Jährige laut Polizei um 7 Uhr in Worms in das Taxi des 32-jährigen Fahrers gestiegen sein. Bereits auf dem Weg in die Mannheimer Innenstadt soll der Mann dann wegen des angeblich zu hohen Fahrpreises den Fahrer mehrfach beschimpft haben – was diesen letztlich dazu veranlasst habe, die Fahrt im Bereich der A-Quadrate zu unterbrechen. Während eines Streits zwischen den beiden Männern soll der 40-Jährige dann ein Einhandmesser gezückt und mit ausgeklappter Klinge in Richtung des Fahrers gefordert haben, er solle weiterfahren. Der bedrohte 32-Jährige hat nach Polizeiangaben jedoch den Zündschlüssel gezogen und das Taxi verlassen. Als er den polizeilichen Notruf anrief, soll der 40-Jährige ihm aus kürzester Entfernung mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben und dann geflüchtet sein. Der Taxifahrer wiederum habe die Verfolgung des Mannes aufgenommen und daraufhin eine zweite Ladung Pfefferspray abbekommen. Erst als der 40-Jährige erneut sein Messer gezogen und dieses gegen den unnachgiebigen Taxifahrer gerichtet haben soll, hat dieser laut Polizei die Verfolgung abgebrochen. Just in diesem Moment seien dann allerdings die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei eingetroffen, die den Mann an der Straßenbahnhaltestelle Paradeplatz festnehmen konnten. Der Taxifahrer habe durch das Pfefferspray Haut-, Augen- und Schleimhautreizungen erlitten, gegen den 40-jährigen mutmaßlichen Täter sei Haftbefehl erlassen worden.