Die Polizei hat weitere Details zu einem Vorfall bekanntgegeben, zu dem es am Freitagabend gegen 22.30 Uhr im Bereich des Berliner Platzes gekommen ist. Demzufolge wurde nach einer zunächst verbalen Streitigkeit ein 26-Jähriger von einem 36-Jährigen geschlagen und getreten. Im weiteren Verlauf sei dann auch ein 32-jähriger Bekannter des Angreifers erschienen und habe dem 26-Jährigen mehrfach mit einem Messer in den Rücken gestochen. Das Opfer ist dabei schwer verletzt worden. Den Beamten zufolge musste der Mann in einem Krankenhaus notoperiert werden, Lebensgefahr bestehe mittlerweile zum Glück nicht mehr. Beide Angreifer seien nach der Tat geflüchtet. Polizeikräfte hätten jedoch den 36-Jährigen, der sein Opfer geschlagen hatte, in der Nähe kontrollieren können. Der 32-Jährige, der mit dem Messer zustach und sich im Nachhinein als wohnsitzlos herausgestellt habe, sei kurze Zeit später in einer Wohnung vorläufig festgenommen worden. In dieser Wohnung seien die mutmaßliche Tatwaffe, weitere Messer sowie eine Schreckschusswaffe und rund 40 Gramm Marihuana sichergestellt worden. Der Mann ist laut Polizei am Samstag dem Haftrichter vorgeführt worden, welcher einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung erlassen habe. Gegen den 36-jährigen Mann werde ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zu den konkreten Hintergründen und Motiven der beiden Täter macht die Polizei aktuell keine Angaben.