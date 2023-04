Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor der Strafkammer des Landgerichts Frankenthal müssen sich eine damals 19-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann aus Ludwigshafen wegen einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem Mann im März 2021 im Stadtteil Süd verantworten. Die Frau soll ihn mit dem Messer am Hals bedroht, der 25-jährige ihm im Anschluss mit dem Messer in den Rücken gestochen haben, wobei er seinen Tod in Kauf nahm. Die Anklage lautet hier auf versuchten Totschlag.

Nur durch eine Notoperation konnte der Angegriffene gerettet werden. Wie Staatsanwältin Christina Pasedach zum Prozessbeginn in ihrer Anklageschrift vortrug, habe es am 11. März