Wegen gefährlicher Körperverletzung zwischen drei Männern am Samstagabend in Süd hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Der Streit um 200 Euro entzündete sich kurz nach 21 Uhr in der Saarlandstraße. Nachdem einer der Beteiligten das Geld nicht bezahlen konnte, kam eine weitere Person dazu, die ein Messer zog. Bei den Versuchen, dem Mann das Messer zu entreißen, schlugen sich die Akteure laut Polizei gegenseitig mehrmals ins Gesicht. In dem unübersichtlichen Gerangel stach die Person mit dem Messer einem Beteiligten in den unteren Rücken. Im weiteren Verlauf gelang es den anderen Streithähnen, dem Beschuldigten das Messer abzunehmen. Zwei der Personen wurden vom Rettungsdienst ins Marienkrankenhaus in der Gartenstadt gebracht, wo die Stichwunde genäht wurde. Am Tatort entdeckten die Beamten zwei Messer auf dem Boden und stellten sie sicher. Zur Klärung der Straftaten sucht die Polizei Zeugen: Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.