Schrecksekunden für ein Paar auf dem Berliner Platz: In der Nacht auf Montag sind eine 41-Jährige und ein 47-Jähriger an einer Bushaltestelle mit Reizgas besprüht und mit einem Messer bedroht worden, nachdem sie der Aufforderung zweier Unbekannter nicht nachgekommen waren, ihnen eine Zigarette anzubieten.

Wie die Polizei weiter mitteilte, hatten die Täter sie gegen 1.50 Uhr angesprochen. Einer der beiden hielt ein Messer und das Spray in Händen. Alarmierte Polizeikräfte konnten beide in der Nähe aufgreifen und kontrollieren. Der 53-Jährige, der zuvor das Reizgas versprüht haben soll, war deutlich alkoholisiert. Ein erster Test ergab einen Wert von 1,99 Promille. Zur Feststellung der Schuldfähigkeit wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Er und sein 31-jähriger Kompagnon müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.