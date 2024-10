Ein Mann hat am Mittwochabend einen 19-Jährigen im Ludwigshafener Hemshof mit einem Messer bedroht und dessen Kopfhörer geraubt. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Raub gegen 20.40 Uhr in der Hemshofstraße (Nord). Das Opfer blieb unverletzt. Über den Täter machte die Polizei keine näheren Angaben. Die Ermittlungen dauerten an. Erbeutet wurden drahtlose In-Ear-Kopfhörer der Marke Samsung. Hinweise von Zeugen zu dem Raub an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.