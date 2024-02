Ein bislang Unbekannter hat am Dienstagnacht gegen 2.30 Uhr einen 25-jährigen Fahrradfahrer in der Saarlandstraße in Mundenheim abgepasst, mit einem Messer bedroht und ihn aufgefordert, sein Fahrrad und Bargeld herzugeben. Der 25-Jährige ließ daraufhin sein Fahrrad zu Boden fallen und rannte weg. Der Unbekannte flüchtete anschließend laut Polizei ohne das geforderte Bargeld auf dem Rad. Das Fahrrad hatte noch einen Wert von 50 Euro. Der unbekannte Mann war zirka 30 Jahre alt, trug einen Drei-Tage-Bart und war dunkel gekleidet. Hinweise: Telefon 0621 963-2773, E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.