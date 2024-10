Die Kriminalpolizei in Mannheim hat am Dienstag einen 44-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, im Streit einem 39-Jährigen mit einem Messer in den Hals und Oberarm gestochen zu haben. Wie die Polizei am Freitag meldete, soll sich die Tat am 23. September im Bereich eines Freizeitzentrums am Alten Messplatz ereignet haben. Zwischen zwei Gruppen soll es zunächst zu einem Streit gekommen sein. Dabei soll der Tatverdächtige das Opfer angegriffen und im Gerangel mit einem Messer verletzt haben. Danach sei er geflüchtet. Der 39-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei weiter berichtet, wurde der Gesuchte „nach umfangreichen Ermittlungen“ am Dienstag in der Wohnung eines Verwandten in Mannheim ausfindig gemacht. Der 44-Jährige ließ sich von den Beamten widerstandslos festnehmen. Die Ermittler beschlagnahmten dabei rund 230 Gramm Marihuana. Am Mittwoch wurde der mutmaßliche Täter dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der 44-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.