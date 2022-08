Mit einem Messer ist ein betrunkener Mann auf einen Familienvater am Donnerstagabend am Rheinufer Süd losgegangen. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Laut Polizei ereignete sich die Attacke gegen 18 Uhr an der Promenade in Höhe der August-Macke-Straße. Dort war das Opfer mit seiner Partnerin und dem gemeinsamen Kleinkind unterwegs. Der Betrunkene pöbelte das Paar an. Es kam zu einem Streit. Der Unbekannte zog ein Messer aus seinem Rucksack und verletzte den 20-Jährigen leicht am Arm. Anschließend flüchtete er. Ein Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Der Mann war zirka 30 Jahre alt, trug ein weißes Tank-Top, eine schwarze Hose und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.