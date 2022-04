Weil er mit einem Messer einen 18-Jährigen in Mannheim lebensgefährlich verletzt haben soll, sitzt ein 23-Jähriger in Haft – ebenso sein 27-jähriger Bruder. Ihm wird unter anderem gefährliche Körperverletzung und sexuelle Belästigung vorgeworfen. Der 27-Jährige soll am Freitag um 3 Uhr laut Polizei in einem Tanzlokal in der Innenstadt einer 24-Jährigen mit der Hand ans Gesäß gefasst haben. Vor dem Lokal stellte die Frau den 27-Jährigen zur Rede, woraufhin er mit Faustschlägen auf die 24-Jährige losgegangen sein soll. Auch als diese schon auf dem Boden lag, habe er versucht, weiter auf sie einzutreten.

18-Jähriger wollte schlichten

Ein 18-Jähriger wurde auf die Situation aufmerksam und wollte schlichtend eingreifen. Die Brüder sollen auf ihn dann mit Faustschlägen losgegangen sein. Im Gerangel habe der 23-Jährige dem Geschädigten mit dem Messer in Rücken und Oberarm gestochen. Dabei wurde auch eine Hauptarterie verletzt. Der 18-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert und notoperiert. Durch Zeugenaussagen konnten die Brüder noch am selben Nachmittag an ihren Wohnadressen festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen die beiden erwirkt, die nun im Gefängnis sitzen.