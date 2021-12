Weil er mit „drogentypischen Anzeichen“ auffiel, hat die Autobahnpolizei am Sonntag um 11.50 Uhr einen 23-Jährigen auf dem Parkplatz „Bobelach“ der A61 kontrolliert. Der Renault-Fahrer war in Richtung Speyer unterwegs. Der Mann räumte den Polizisten gegenüber ein, dass er am Morgen Marihuana konsumiert hatte. Beamte entnahmen dem 23-Jährigen eine Blutprobe, zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.