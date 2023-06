Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein großes Sortiment an Nüssen, getrockneten Früchten und arabischen Süßigkeiten bietet Nafeh Oraha in seinem Laden „Babylon Nuts“ in der Ludwigshafener Innenstadt an. Seine internationalen Kunden finden bei ihm Leckereien, die sie gut aus ihren Heimatländern kennen.

Erdnüsse, Walnüsse, Mandeln, Pistazien, gesalzen, geräuchert oder sauer eingelegt, mit Schale oder ohne, locken in kleinen Schalen hinter der Glasscheibe bei „Babylon