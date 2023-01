Bereits am Montag hat ein Zeuge bemerkt, dass ein Straßenschild in der Dessauer Straße (Hemshof) beschädigt wurde. Die Überprüfung der Polizeikräfte ergab, dass vermutlich ein Lastwagen gegen das „Vorfahrt gewähren“-Schild fuhr. Dieses wurde derart beschädigt, dass es ersetzt werden musste. Der Verursacher fuhr laut Polizei weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 200 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 963-2222.