Eine ältere Dame, die nach Angaben der Polizei mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl unterwegs war, hat am Freitag gegen 18.30 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend einfach weitergefahren. An der Kreuzung Saarlandstraße/ Oberstraße (Mundenheim) habe die Frau eine rote Fußgängerampel überfahren und sei mit der Beifahrerseite eines Autos zusammengestoßen, das zu diesem Zeitpunkt in die Oberstraße abbog. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Die Seniorin habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, Fahndungsmaßnahmen seien ohne Erfolg geblieben. Hinweise zu der Frau mit dem elektrischen Krankenfahrstuhl unter Telefon 0621 963-2122.