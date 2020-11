Von Steffen Gierescher

Seit Mittwoch (11.11.) ist sie auf Sendung – die „Fasnacht in der Cloud“, die der Große Rat als Dachverband der Ludwigshafener Fasnachter als digitalen Ersatz für die coronabedingt ausgefallenen Termine initiiert hat. Motto: „Willkommen im närrischen Wohnzimmer“. Mittendrin auf der heimischen Couch: Ratspräsident Christoph Heller. Die Krone auf dem Kopf, das Zepter in der Hand, das Weizenbier in Reichweite, hat er jede Menge Tipps auf Lager (zu sehen unter https://youtu.be/8YEa-4lO06k).

In der Küche oder im Keller

So erklärt der 56-Jährige in der ihm eigenen Art, dass man die Fasnacht nicht nur auf der Straße, sondern eben auch im Wohnzimmer, in der Küche, im Bad oder im Keller feiern kann. Unterbrochen wird King Christoph dabei immer wieder von zünftigen „Tusch“- oder „Applaus“-Einblendungen. „Schickt ihr uns eier Sache, wir setzen sie in die Cloud“, fordert er Freunde der Fasnacht auf, Beiträge einzusenden. „Ihr kennt in de Badwonn singe, bitte mit Schaum bedeckt, dass es jugendfrei bleibt, denn dann kenne mer’s a verwende“, sagt er. Erlaubt sei auch ein Spagat im Wohnzimmer und ein toller Tanz mit dem Vater, „Chiropraktiker vorausgesetzt“.

Nicht in die Auslosung kämen hingegen Leute, die nach dem Singen unter der Dusche unbekleidet aus derselben steigen. Fazit fes Obernarren: „Mir freuen uns unbändig auf euch.“ Ahoi – Fortsetzung folgt.

