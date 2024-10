Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen in der Kanalstraße ( Hemshof) einen 21-Jährigen beim Verkauf von Kokain beobachtet. Die Polizeikräfte stellten bei dem Mann mehrere verkaufsfertige Portionen der Droge sicher. Wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft in Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz weiter heißt, wurde daraufhin die Wohnung des Mannes in Mannheim durchsucht. Dabei gerieten auch zwei 27 und 49 Jahre alte Männer, die sich in der Wohnung aufhielten, ins Visier der Ermittler. Außerdem stellten die Beamten weitere verkaufsfertige Portionen Kokain – insgesamt rund 20 Gramm – sicher. Alle drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Der 49-Jährige durfte im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels dringenden Tatverdachts gehen. Die beiden 21 und 27 Jahre alten Männer wurden am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, der wegen des dringenden Tatverdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Beide Beschuldigte wurden daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.