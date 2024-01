Er zückte ein großes Küchenmesser und drohte, ihn umzubringen: Die Polizei ist auf der Suche nach einem etwa 25-jährigen Mann, der am Freitag eine 28-Jährige ausrauben wollte und am Samstag einen 29-Jährigen bedroht hat. Der Mann soll etwa 1,70 Meter groß sein, hat einen Dreitagebart, dunkle Haare und eine auffällige großflächige Verletzung im Gesicht. Laut Polizei hatte er die 28-Jährige am Freitag gegen 22.50 Uhr in der Knollstraße in Süd zunächst angeschrien und dann aufgefordert, ihm ihr Geld auszuhändigen. Die Frau flüchtete – so auch der Unbekannte. Als die 28-Jährige am nächsten Abend in Begleitung eines 29-Jährigen in der Knollstraße unterwegs war, traf sie erneut auf den Unbekannten. Ihr Begleiter wollte ihn zur Rede stellen und wurde mit dem Messer bedroht. Das Paar ergriff die Flucht. Auch der Unbekannte entfernte sich. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.