Ein bislang unbekannter Mann hat laut Polizei am Montagabend gegen 20 Uhr mit einem Hammer insgesamt zwölf geparkte Autos in der Gartenstadt beschädigt. Die Pkw waren in der Hochfeldstraße und im Hermann-Löns-Weg geparkt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 6750 Euro. Der Täter ist 1,85 bis 1,90 Meter groß, schlank Statur und war dunkel bekleidet. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.

Autos in Mitte und Süd zerkratzt

In Mitte und Süd hat ein Unbekannter bereits am Donnerstag gegen 12 Uhr zwei Autos in der Heinigstraße zerkratzt. Im Bereich des Koschatplatzes wurden ebenfalls drei Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Polizei ermittelt nun, ob ein Tatzusammenhang besteht. Gesamtschaden: 7500 Euro. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.