Ein 31-Jähriger hat am frühen Freitagmorgen drei geparkte Streifenwagen vor dem Polizeipräsidium Mannheim beschädigt. Der Mann konnte kurz darauf festgenommen werden. Polizisten des Reviers Mannheim-Oststadt wurden kurz vor 7 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der mit einem Gegenstand auf drei geparkte Dienstwagen vor dem Präsidium einschlug. Als der 31-Jährige die Beamten bemerkte, flüchtete er zu Fuß. In einem Hinterhof konnte er festgenommen worden. Zu seinem Motiv liegen noch keine Erkenntnisse vor. An der Karosserie und den Glasscheiben der drei Wagen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.