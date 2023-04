Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf der ganzen Welt ist Gerold Miller bekannt und für seine zwischen Bildhauerei und Malerei angesiedelte Kunst geschätzt: in Lateinamerika, in Afrika, in Australien. An einem Ort aber wäre er gerne noch präsenter: zu Hause in Baden-Württemberg. Die Mannheimer Galerie Sebastian Fath Contemporary erfüllt ihm diesen Wunsch mit einer großartigen Einzelausstellung.

Dazwischen. Das ist ein Ort, an dem Gerold Miller sich sehr wohlfühlt. Zwischen Bild und Objekt. Zwischen Malerei und Bildhauerei. Zwischen Kunst und Design. „Das war eine