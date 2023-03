Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tausende Schaulustige verfolgten im November 1990 den Besuch des sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow bei Bundeskanzler Helmut Kohl in der Pfalz. Ein Mann hat den Staatsbesuch in Oggersheim hautnah miterlebt.

Es war der 10. November 1990. Ein Samstag. Michail Gorbatschow, der sowjetische Staatspräsident, begleitet von Raissa, seiner so herzlichen Frau, ist am zweiten Tag seines Deutschland-Besuchs in Deutschland