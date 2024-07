Zwei Männer sind am Donnerstagnachmittag in Heidelberg in Streit geraten. Laut Polizei griff der Jüngere, 37-Jährige, den Älteren, 58-Jährigen, an und schlug ihm mit einer Glasflasche gegen den Kopf. Eine Streife konnte den 37-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Die Beamten merkten bei dem Mann Alkoholgeruch. Der Verdacht bestätigte sich: Ein Atemalkoholtest ergab knapp ein Promille. Außerdem war er laut Polizei im Besitz von Amphetamin, das sichergestellt wurde. Im Anschluss erhielt er einen Platzverweis. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff am Kopf verletzt und in einem Krankenhaus medizinisch erstversorgt. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.