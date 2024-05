Ein junger Mann hat am Dienstagabend an der Straßenbahnendhaltestelle in Oppau zwei andere Männer angegriffen und verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der Unbekannte gegen 18.45 Uhr mit einem 45-Jährigen in Streit geraten und schlug ihm eine Glasflasche auf den Kopf. Als ein 39-Jähriger versuchte, die Streitenden zu trennen, wurde er ebenfalls durch den Unbekannten angegriffen und leicht verletzt. Der Tatverdächtige soll zirka 20 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er hat ein auffälliges Tattoo am Oberarm. Er trug eine Kappe und ein rotes Shirt und war in Begleitung eines weiteren jungen Mannes und zweier Frauen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621 963-2222.