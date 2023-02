Am Dienstag gegen 10.45 Uhr fiel einer Streife in Mannheim-Seckenheim die unsichere Fahrweise eines Autofahrers auf, woraufhin dieser kontrolliert wurde. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie sahen, dass sich der linke Arm des Fahrers gänzlich in Gips befand. Der 29-Jährige konnte deshalb laut Polizei weder einen reibungslosen Lenkvorgang durchführen, noch irgendwelche Bedienelemente der linken Fahrzeugseite betätigen. Der Mann musste seinen Wagen deshalb stehen lassen und den Heimweg zu Fuß antreten. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.