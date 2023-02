Ein 24-jähriger Autofahrer ist einer Polizeistreife am Dienstagabend in der Saarlandstraße (Süd) aufgefallen. Da die Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren, wurde der wagen gestoppt und der Fahrer kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 24-Jährige keinen Führerschein besitzt, aber dennoch Halter des Fahrzeugs ist. Der 24-Jährige gab an, die Kennzeichen „irgendwo gefunden“ zu haben. Die Polizei stellte die Kennzeichen sicher und ließ den Pkw abschleppen. Der 24-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichendiebstahls und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.