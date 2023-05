Gleich mehrere Straftaten hat ein 16-Jähriger am Montagmittag in Mannheim-Käfertal begangen. Laut Polizei wurden die Beamten auf den 16-Jährigen wegen eines Unfalls aufmerksam. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der junge Roller-Fahrer auf der Käfertaler Straße in Richtung Zielstraße, als er das Rotlicht einer Ampel missachtete. Zeitgleich wollte ein 26-jähriger Autofahrer nach links abbiegen. Der 16-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Roller, stürzte zu Boden und schlitterte in Richtung des Autos. Nur durch ein Ausweichmanöver in den Gegenverkehr und eine Vollbremsung konnte der Autofahrer Schlimmeres verhindern. Ein Zusammenstoß ließ sich dennoch nicht gänzlich vermeiden. Der 16-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Bei den Ermittlungen stellten die Beamten dann fest, dass der 16-Jährige keine Fahrerlaubnis hat. Ein Alkoholtest ergab außerdem einen Wert von über eine Promille. Bei weiteren polizeilichen Recherchen stellte sich auch noch heraus, dass der Roller am selben Morgen von dem 16-Jährigen gestohlen worden war. Der Jugendliche muss sich nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss verantworten.