Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist nach Polizeiangaben am Samstagmorgen um 6.46 Uhr in der Industriestraße in Friesenheim in eine Verkehrskontrolle geraten und dabei mit einem gefälschten Führerschein erwischt worden. Die Beamten zweifelten sofort die Echtheit des kroatischen Dokuments an, das der Autofahrer ihnen vorlegte. Daher wurde der Mann auf die Dienststelle gebracht. Dort stellte sich auch tatsächlich heraus, dass der Führerschein gefälscht und die Personalien erfunden waren. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß der Mann nicht. Gegen den 30-Jährigen wurden nun Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.