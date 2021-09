Ein 49-Jähriger hat am Donnerstag um 17.30 Uhr versucht, mit einem gefälschten Ausweis Pakete in einem Hermes-Shop in der Industriestraße (Friesenheim) abzuholen. Der Shopinhaber händigte dem Mann die Pakete aber nicht aus, sondern verständige die Polizei. Als diese kam, flüchtete der 49-Jährige. Er konnte jedoch von den Beamten gestellt und kontrolliert werden. Dabei musste er laut Polizei gefesselt werden. Den Ausweis sowie einen weiteren gefälschten Ausweis stellten die Beamten sicher. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet.